Kanye West si je premislil: ne bo kandidiral za predsednika ZDA

Kot kaže, si je glasbenik Kanye West, ki je javnost presenetil z napovedjo kandidature, premislil in predal tekmo za predsedniški stolček. V torek je govorec Steve Kramer, član raperjeve kampanje, za časopis The Intelligencerpovedal, da si je po tem, ko je na Floridi združil 180-člansko kampanjsko ekipo, glasbenik premislil in ne želi kandidirati na volitvah. "Konec je," je povedal Kramer in dodal, da se trudijo prekiniti vse postopke.