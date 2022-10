Kanye West sporočil, da je v enem dnevu izgubil dve milijardi evrov

Ameriški raper Kanye West je obelodanil, da je samo v enem dnevu izgubil dve milijardi evrov, ko so se mu zaradi njegovih nedavnih antisemitskih izpadov odrekli nekateri poslovni partnerji.

Ameriški raper in modni mogul Kanye West se je zaradi svojih antisemitskih izjav tako moral soočiti z izgubo dobičkonosnih komercialnih in poslovnih navezav, saj so se, ko so njegove izjave ocenili kot sovražni govor, umaknila številna podjetja, kot sta na primer Adidas in Gap. "V enem dnevu sem izgubil dve milijardi dolarjev. In še sem živ. To je ljubezenska izjava," je objavil West, ki je znan tudi kot Ye, njegova objava na Instagramu je prejela več kot milijon všečkov.

icon-expand Kanye West na izgubo pravi: "Denar me ne definira kot osebo." FOTO: Profimedia

"Še vedno vas imam rad. Bog vas še vedno ima rad. Denar ni tisto, kar sem jaz. To, kar sem, so ljudje," je še zapisal raper in omenil tudi izvršnega direktorja podjetja Endeavour Emanuela Arija. Prav podjetje Endeavour je pozvalo druga podjetja, naj prekinejo poslovne stike z raperjem. West, ki odkrito govori o svoji bitki z bipolarno motnjo, se je leta 2020 tudi preizkusil v kandidaturi za predsednika ZDA, a na koncu podprl republikanskega kandidata, tedanjega predsednika ZDA Donalda Trumpa. Številna podjetja, s katerimi je glasbenik sodeloval, se v preteklosti niso odzivala na njegove številne provokativne izjave, kot je na primer, da je bilo suženjstvo stvar izbire. Zapletlo se je ta mesec, ko se je pojavil na modni reviji v Parizu v majici z napisom Življenja belcev so pomembna, sloganom, ki so ga začeli uporabljati rasisti kot odgovor na gibanje Črna življenja so pomembna.

V Adidasu so se nemudoma odzvali s prekinitvijo sodelovanja z Westom, sledili sta med drugim trgovska znamka Gap in pariška modna hiša Balenciaga. Westu se je odpovedala tudi ena od največjih hollywoodskih agencij za talente CAA. Filmska in televizijska producentska hiša MRC pa je sporočila, da ne bo predvajala že dokončanega dokumentarnega filma o raperju. Westa so pred dvema dnevoma tudi pospremili iz obutvenega podjetja Skechers v Los Angelesu, ko se je tam nepovabljen pojavil s filmsko ekipo. Iz londonskega muzeja voščenih lutk Muzej Madame Tussauds so prav tako sporočili, da so voščeno lutko ameriškega raperja odstranili iz razstavnih prostorov in jo premestili v arhiv. Tiskovna predstavnica muzeja je novinarjem ob tem povedala, da "vsaka lutka slavne osebe zasluži svoje mesto v muzeju, ki pa tudi prisluhne željam svojih obiskovalcev in javnosti, koga od slavnih oseb želijo v muzeju videti".