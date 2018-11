Kanye West 'tvitnil' o slovenskem arhitektu, Jožetu Plečniku

Kontroverzni glasbenik Kanye West je pozitivno presenetil s tvitom, v katerem je objavil fotografijo knjige o največjem slovenskem arhitektu, Jožetu Plečniku . Naslovnico krasi slika Plečnikove stavbe Zacherlhaus, ki jo je zgradil med leti 1903 in 1905 na Dunaju. V knjigi so zbrana vsa Plečnikova dela na Dunaju in zgradbe, ki jih je načrtoval. Knjigo je izdal umetnostni zgodovinar Damjan Prelovšek .

Razlog Kanyejeve objave zaenkrat še ni znan, so pa zato številni sledilci komentirali njegovo objavo z besedami: ''Največji slovenski arhitekt,'' ''Wow, to je tudi moj najljubši slovenski arhitekt,'' ''To je dejansko tvit o Jožetu Plečniku. Živim v mestu, ki se ponaša z njegovo stavbo'' in številnimi drugimi, manjkalo pa ni niti takšnih, ki so pevca zaradi objave kritizirali, da zapravlja čas z nesmiselnimi objavami, medtem, ko bi se moral posvetiti izdaji novega glasbenega albuma Yandhi.