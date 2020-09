Kanye West uriniral po nagradi grammy: Verjemite, ne bom se ustavil

Julija se je prvič zgodilo, da so bili oboževalci priča bolezni Kanyeja Westa . Raper ima namreč bipolarno motnjo, kar je potrdila tudi njegova žena Kim Kardashian , potem ko je julija javno spregovoril o svojem zakonu in dejstvu, da naj bi Kim nagovarjal k splavu svoje prvorojenke North .

Tako je objavil video, na katerem nazorno urinira po eni od svojih 21 grammy nagrad in ob tem dopisal: "Verjemite, ne bom se ustavil." Prepričan je namreč, da je glasbena industrija premalo osredotočena in premalo prijazna do temnopoltih izvajalcev ter da se na tem področju pojavlja "bela nadvlada". Kanye pravi, da je v glasbeni industriji premalo temnopoltih Američanov, ki so na visokih položajih. Nekatere svoje kolege je pozval k uporu, saj je prepričan, da brez temnopoltih glasbenikov in športnikov glasba in košarka (omenja ligo NBA) v Združenih državah sploh ne obstajata.

Od takrat naprej se zdi, da ima West vedno več javnih izpadov, zadnji se je zgodil v teh dneh na Twitterju, kjer je objavil več kot 50 tvitov naenkrat. Med seboj so bili nekateri povezani, drugi so bili vsebinsko popolnoma neprimerni in nerazumljivi, spet tretji pa so vsebovali zaupne podatke njegovih pogodb ali celo informacije o drugih ljudeh, ki se jim West očitno želi maščevati.

Objavil je tudi več kot 20 strani svojih glasbenih pogodb, ki jih je pred leti sklenil s podjetjema Sony in Universal Music Group. Pravi namreč, da so glasbene pogodbe"past", v katero se ujame večina izvajalcev. Namreč velik odstotek zaslužka si založbe lastijo, ob velikih stroških pri ustvarjanju glasbe pa je izvajalec opeharjen zaslužka, in kot je prepričan,"potegne najkrajšo". Izjavil je, da novega materiala ne bo objavljal, dokler se ne reši starih pogodb, ki jih ima sklenjene z omenjenima založbama in za pomoč pri pregledu objavljenih dokumentov prosil "vse odvetnike tega sveta". K pomoči pa je pozval tudi svoje glasbene kolege, naj se borijo proti "kraji", ki jo izvajajo založbe. Pozval je pevca skupine U2 Bona, pozval je tudi Paula McCartneyjain celo Taylor Swift, ki se je soočala z enakimi problemi in s katero se je pred leti spustil v grob javni spor.

Kanye je objavil tudi fotografijo puloverja, na katerem je napis 'Kim je moja odvetnica' in s tem sprožil val vprašanj, ali ga Kim res predstavlja v njegovih pravnih sporih.

"Novi Mojzes", kot se je samooklical West, se je v svojem javnem rohnenju nad vsemi in vsem spravil tudi na odgovornega urednika revije Forbes, Randalla Lana. Temu namreč zameri, da ga dolgo časa v svoji reviji ni priznaval kot milijarderja, zato je na Twitterju delil urednikovo zasebno številko in oboževalce nagovoril, naj ga pokličejo in označijo za "vodjo bele nadvlade". Twitter je to objavo sicer zelo hitro izbrisal, saj krši osnovna pravila te platforme, poleg tega pa je delil zasebne podatke tretje osebe.