Kanye West v bolnišnici

Kanye West, ki namerava kandidirati za predsednika Združenih držav Amerike, je obiskal bolnišnico, ki je blizu njegovega ranča v kraju Cody v zvezdni državi Wyoming.

"Kanye je v zadnjem času doživljal veliko tesnobe," je povedal vir za Us Weekly. "Okrog njega je bilo veliko ljudi in začel se je počutiti resnično preobremenjeno."

"Kanye se je odločil, da bo šel v bolnišnico na pregled," je še dodal vir. "Po prihodu pa se je odločil, da bo bolje, če ga pregledajo doma. Odpravil se je nazaj proti domu, kamor mu je sledil tudi rešilec. Kanyeja so oskrbeli in zdravnik je povedal, da so njegovi vitalni znaki normalni. Počuti se veliko bolje."