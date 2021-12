Kanye West v domačem mestu številnim otrokom podaril igrače

“Zelo smo ponosni, da se je Kanye odzval na našo prošnjo in priskočil na pomoč otrokom iz Englewooda in okoliša. Skupnosti ni nikoli zapustil, njegova prisotnost pa vedno navduši številne. Zares je novodobni Božiček,” je ob Kanyejevem deljenju igrač številnim najmlajšim dejala lokalna političarka Stephanie Coleman.

Kanye je v telovadnici fakultete Kennedy King otrokom razdelil več kot 4000 igrač, ob tem pa ni pozabil niti na hrano in druge nagrade. Da je boj proti revščini za raperja velikega pomena, je potrdila tudi njegova prisotnost na sestanku z neprofitno organizacijo LA Mission, ki se že dlje časa bori proti poplavi brezdomcev na losangeleških ulicah. Z odgovornimi pri organizaciji je spregovoril o svojih idejah, po poročanju medija Page Six pa naj bi med pogovorom dejal, da si želi rešiti svet.

Njegovo dobro delo so opazili tudi oboževalci na Twitterju, ki so bili nad dobroto raperja navdušeni: “Zelo rad vidim ljudi, ki so v življenju uspeli ter ob tem niso pozabili na preostale, ki te sreče niso imeli. Če bi si med seboj vsi malo pomagali, bi bil svet veliko boljši,” je zapisal eden od uporabnikov.