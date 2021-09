Kanye West v pesmi namignil, da je Kim prevaral

Za Page six je več virov potrdilo, da so Westova namigovanja resnična. Eden izmed virov je dejal, da je pesem Kanyevo pričevanje o vsem, kar je naredil narobe, to pa naj bi bila njegova oblika opravičila in prevzemanje odgovornosti za svoje napake. "Če pobližje pogledate besedilo se navezuje na nezvestobo v zakonu s Kim, po dveh otrokih," je dodal vir.

Pesem je del njegovega desetega studijskega albuma Donda, besedilo, ki ga Kanye odrapa, pa se v slovenskem prevodu glasi: "Tukaj sem se delal preveč bogatega / Tukaj sem dobil novo bejbo / In vem, kaj je resnica / Po dveh otrocih, se še vedno se igram / To je veliko za predelati, ko se ti življenje vedno premika."

Kljub domnevnem priznanju varanja pa naj to ne bi bil razlog, ki je razdrl zvezdniški zakon, saj sta kasneje Kim in Kanye imela še dva otroka. Problemi so se začeli dogajati predvsem po tem, ko je Kanye naznanil bizarno predsedniško kampanjo in imel na Twitterju nekaj izbruhov z neprimernimi tviti, v katerih je med drugim žalil družino Kardashian, odločilno vlogo pa so v razdrtju zveze odigrale tudi zvezdnikove težave s prekomernim pitjem alkohola, navaja tuj medij.