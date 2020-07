Kanye West v Wyomingu s svojo ekipo: 'Vsi so zelo zaskrbljeni zanj'

Kot je za ameriško revijo People povedal vir blizu raperju, so člani njegove stalne ekipe izjemno zaskrbljeni zanj in za njegovo zdravje. Menda naj bi se njegove epizode bipolarne motnje hudo poslabšale, zato ga skušajo pomiriti in mu preprečiti, da bi naredil kakršnokoli neumnost – tako zasedbno kot tudi profesionalno.

Ekipa Kanyeja Westa raperju in novega kandidata za predsednika Združenih držav Amerike se trudi, da bi zvezdnik prebrodil težavno obdobje. Kanye ima namreč bipolarno motnjo in kot pišejo tuji mediji, naj bi nehal jemati zdravila, to pa je povzročilo plaz dogodkov, ki so se zgodili v zadnjih nekaj dneh.

icon-expand Kanyeja Westa so paparaci ujeli med nakupovanjem v Wyomingu. FOTO: Profimedia

V Wyoming, kjer je Kanye trenutno, sta pohitela njegova dobra prijatelja iz otroštva Don C in John Monopoly, da bi mu stala ob strani. Z raperjem je tudi njegov menedžer Bu Thaim, je potrdil vir blizu Westu.

"Vsi so zelo zaskrbljeni za njegovo duševno zdravje in so se odločili ukrepati,"je povedal vir in nadaljeval: "Poskušajo mu nuditi pomoč, ki jo potrebuje. Obiskal ga je tudi zdravnik. Po ponedeljkovem govoru je zdravnik zaključil, da ga ni treba hospitalizirati in da je duševno stabilen."

icon-expand Posestvo v Wyomingu, kjer je trenutno Kanye. FOTO: Profimedia

V bližjem krogu ljudi, s katerimi je West trenutno vključen so torej že omenjeni Don C, ki je bil tudi raperjeva poročna priča in John Monopoly, ki je raperjev nekdanji menedžer in dober prijatelj. "Tisti, ki ga dobro poznajo, so zelo zaskrbljeni in on je zdaj njihova prioriteta. Želijo, da je na varnem in da dobi pomoč, ki jo potrebuje." Vir pravi tudi, da je Kanye veliko delal na svojem novem albumu, ki na bi ga izdal še v tem mesecu.