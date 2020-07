Kanye začel s predsedniško kampanjo: Vsak, ki ima otroka, dobi milijon dolarjev

Raper, modni oblikovalec, mož Kim Kardashian in nekdanji podpornik Donalda Trumpa je uradno zaplaval v politične vode. Po tem, ko je v zadnjem trenutku vložil kandidaturo za predsednika ZDA, je začel s svojo politično kampanjo. Raper obljublja marsikaj, med drugim tudi, da bo v primeru, da postane predsednik, vsak posameznik, ki ima otroka, dobil milijon dolarjev (863 tisoč evrov).

Kanye Westje v nedeljo začel s predsedniško kampanjo, s katero bo skušal državljane Združenih držav Amerike prepričati, da je najboljša izbira za 46. ameriškega predsednika. V čustvenem govoru, polnem emocij in zavzetosti za svoje sodržavljane, naj bi raper celo zajokal. 43-letnik, ki je na kampanjo prišel oblečen v neprebojni jopič in z novo pričesko - omislil si je napis 2020 na zatilju glave - se je v enournem govoru dotaknil različnih tem: govoril je o splavu, pornografiji, policijskem nasilju in neenakosti ljudi pri možnosti izobrazbe. Dotaknil se je tudi osebnih težav z opoidi in poslovnega sodelovanja z Adidsom, preden se je podal na lastno pot in ustvaril blagovno zmanko Yeezy.

icon-expand Med govorom je tudi zajokal. FOTO: Profimedia

Ko je govoril o splavu, je tudi zajokal. Povedal je namreč, da je njegov oče imel željo, da bi mama v času nosečnosti z njim splavila. "Moj oče me ni želel. Mama mi je rešila življenje. Ne bi bilo Kanyeja Westa, ker je bil moj oče preveč zaseden za otroka," je povedal v solzah in celo razkril, da je želel, da bi njegova žena Kim Kardashian splavila, ko je zanosila z njuno najstarejšo hčerko North: "Skoraj sem ubil svojo hčerko! Skoraj sem ubil svojo hčerko!" Najbolj 'udarne' izjave njegove kampanje so bile zagotovo tiste o otroškem dodatku in o legaliziranju marihuane. "Največje finančno zvišanje bi bilo, da bi vsak, ki ima otroka, dobil milijon dolarjev (863 tisoč dolarjev) ali nekaj v podobnem razponu," je povedal West, kasneje pa še dodal, da bi morali marihuano legalizirati ter da bi morala ta biti brezplačna. Westov govor je bil v živo predvajan tudi na YouTubu, izseki njegovega govora pa so se kasneje pojavili na ostalih družbenih omrežjih. Videi so sprožili val zmede, jeze in predvsem skrbi o njegovem mentalnem zdravju. "Ljudje, ki imajo težave z duševnim zdravjem, ne rečejo vedno prave stvari. A to še ne pomeni, da so rasisti ali mizoginisti. Če bi jih sodili po njihovih besedah, namesto da bi jim pomagali, je kruto. Morali bi podpreti Kanyeja Westa in mu pomagati, da dobi pomoč, ki jo potrebuje,"je le eden od zapisov na Twitterju.

icon-expand Do novembra, do predsedniških volitev, bo imel več kampanj, na katerih bo državljane skušal prepričati, da je on prava izbira. FOTO: Profimedia