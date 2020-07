Kanye West zdaj okleva o kandidaturi in tvita o ločitvi od Kim

Kanye West je na Twitterju po ponedeljkovem govoru objavil nekaj zapisov, s katerimi je znova šokiral bližnje – predvsem ženo Kim Kardashian in taščo Kris Jenner . Zapisal je, da ga je žena zvabila v Wyoming, kjer ga je hotela predati zdravniškim delavcem, in jo obtožil, da ga je želela 'zapreti'.

Twiter: Želi ločitev od Kim, taščo primerjal s Kim Džong Unom

Njegovo tvitanje se je nadaljevalo, a je določene zapise pozneje izbrisal. Britanski Mirror ima objavljene posnetke zaslona, kjer je jasno razvidno, da je Kanye nadaljeval s svojimi besedami in se največkrat obregnil prav ob ženo in taščo. Kris Jenner je preimenoval v Kris Džong Un in jo tako primerjal z vrhovnim voditeljem Severne Koreje, ki se ga je nemalokrat prijela tudi oznaka 'diktator'.

Kim je označil za izdajalko, saj naj bi se pred časom v hotelu srečala z raperjem Meekom Millom, ki se že vrsto let vrača na sodišče zaradi posedovanja strelnega orožja in drog. Kim naj bi mu, ker se je odločila postati pravnica, pri tem pomagala."Meek je moj prijatelj. A Kim je prekoračila mejo,"je nepovezano pisal Kanye, "vreden sem pet milijard dolarjev in v očeh Kristusa še več. Želeli so, da me zdravnik omami. Odkar je bila Kim v tistem hotelu z Meekom, sem se želel ločiti."