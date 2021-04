Kanye West želi, da ljudje izvejo resnico - pobuda za ločitev je bila njegova

Kanye Westje nejevoljen, ker oboževalci mislijo, da je Kim Kardashian tista, ki si je želela ločitve. Sam pravi, da temu ni tako in da je bil prav on pobudnik za razvezo, čeprav so mediji po vsem svetu poročali o tem, da je vlogo za pričetek ločitvenega postopka na sodišče februarja naslovila resničnostna zvezdnica.