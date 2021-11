Kanye West znova v zvezi, njegova ljubezen je model Vinetria

Mlada manekenka in model je bila v raperjevi družbi tudi med snemanjem omenjenega intervjuja, pojavila pa se je tudi na enem od preteklih nedeljskih verskih obredov, ki potekajo pod njegovim vodstvom. Zveza je očitno resna, saj so 22-letno Vinetrio v družbi 44-letnika opazili na uradnem športnem dogodku, prvi košarkarski tekmi v Minneapolisu v sklopu glasbenikove akademije, ki je poimenovana po njegovi mami Dondi. Par so fotografi ujeli ob igrišču, kjer sta spremljala tekmo, slike in posnetki pa so hitro zaokrožili po družbenih omrežjih.