Kanye ženi Kim čestital za naziv milijarderke, oboževalci zgroženi

Kim Kardashian je nova lastnica laskavega naziva 'milijarderka', saj je vrednost njenega premoženja ocenjena na eno milijardo ameriških dolarjev (870 milijonov evrov, op. a.). Za naziv ji je ponosni mož Kanye čestital kar prek Twitterja, ob čestitko pa dodal precej nenavadno fotografijo, na kateri so zelenjava in cvetlice.

icon-expand Ne le Kanye, zdaj je tudi Kim milijarderka. FOTO: Profimedia

Oboževalci zvezdniškega para Kim Kardashian in Kanyeja Westa niso navdušeni nad njunim odnosom do trenutnih razmer po svetu. Namreč Kim je dobila nov prestižni naziv, saj je njeno premoženje prestopilo prag ene milijarde in je tako (v valuti ameriškega dolarja) postala milijarderka. Ponosni Kanye je ženi in mami njegovih treh otrok čestital kar prek Twitterja. Tam je ob fotografiji zelenjave in cvetlic zapisal: "Tako zelo sem ponosen na svojo lepo ženo Kim Kardashian West, da je tudi uradno postala milijarderka. Preživela si najbolj nore nevihte in zdaj je Bog tebe in našo družino blagoslovil s tem sončnim žarkom. Tako zelo te imamo radi."

A oboževalci niso bili navdušeni niti nad njenim novim nazivom, še manj pa nad Westovo čestitko in pohvalo. Še posebej jih je zmotil del, kjer Kanye govori, koliko neviht je Kim premagala v življenju. "Kakšne nevihte? Resno, res me zanima," je zapisal eden od Westovih sledilcev, drugi pa: "Ali je to res pravi čas, da se hvališ s tem, kako zelo ponosen si na to, da je žena postala milijarderka?" Drugi pa je dopisal: "Se popolnoma strinjam. Biti milijarder je postavljeno kot merilo za uspeh v času, ko temnopolti ljudje umirajo na ulici, ko cel svet gori in ko je gospodarstvo na psu."

