Kanyeja Westa in njegovo golo sporogo iz dvorane pospremili policisti

Za bizarni nastop na rdeči preprogi podelitve glasbenih nagrad grammy sta letos poskrbela raper Kanye West in njegova soproga Bianca Censori. Ta se je ob 47-letnem zvezdniku pojavila gola, kot so pozneje poročali ameriški mediji, pa naj bi zakonca skušala poustvariti naslovnico njegovega albuma Vultures 1, na kateri sta prav tako onadva, le da Bianca na njej nosi visoke črne škornje in črn usnjeni pas.