Kanyeju Westu prepovedan vstop v Združeno kraljestvo

V Združenem kraljestvu so odpovedali glasbeni festival Wireless, na katerem bi moral nastopiti kontroverzni ameriški raper Kanye West . Festival so odpovedali po tem, ko je britanska vlada glasbeniku prepovedala vstop v državo. "Ministrstvo za notranje zadeve je preklicalo YE-jev (Kanye West, op.a.) predvideni čas prihoda in mu zavrnilo vstop v Združeno kraljestvo. Posledično je Wireless Festival odpovedan in vsem imetnikom vstopnic bo povrnjena kupnina," so sporočili organizatorji.

"Kot pri vsaki ediciji festivala Wireless, so se tudi tokrat odgovorni pred izbiro nastopajočega posvetovali z več osebami in v času pogovorov niso bili izpostavljeni nobenim pomislekom," so še zapisali pri festivalu, ki je bil zaradi izbire Westa sicer tarča več kritik. "Antisemitizem v vseh svojih oblikah je odvraten in zavedamo se resničnega in osebnega vpliva teh vprašanj. Kot je danes dejal YE, priznava, da same besede niso dovolj, in kljub temu še vedno upa, da bo dobil priložnost začeti pogovor z judovsko skupnostjo v Združenem kraljestvu."

Ministrstvo za notranje zadeve je za BBC povedalo, da je raper v ponedeljek vložil vlogo za potovanje v Združeno kraljestvo prek elektronskega potovalnega dovoljenja (ETA). Pojasnili so, da je bila odločitev o zavrnitvi dovoljenja sprejeta z utemeljitvijo, da njegova prisotnost ne bi bila v korist javnega dobrega. Tiskovni predstavnik organizacije Kampanja proti antisemitizmu je ob tem dejal: "Vlada se je očitno pravilno odločila. Ko je tokrat dejala, da antisemitizem v Združenem kraljestvu nima mesta, je svoje besede podkrepila z dejanji."

"Nekdo, ki se hvali, da je s prodajo majic s svastiko zaslužil več deset milijonov dolarjev in je pred nekaj meseci izdal pesem z naslovom Heil Hitler, očitno ne bi bil v korist javnega dobrega v Združenem kraljestvu. Festival Wireless je v svojem obupanem prizadevanju za dobiček branil povabilo do konca. To je sramotno in njegovi sponzorji bi se morali še naprej izogibati," je še povedal predstavnik kampanje.

West se je sicer na Otoku, kjer bi moral nastopiti na glasbenem festivalu, želel tudi srečati s predstavniki judovske skupnosti. "Vem, da besede niso dovolj. Spremembo bom moral pokazati s svojimi dejanji. Če ste odprti, sem tukaj," je dejal.