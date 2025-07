Kanyeju Westu preprečili vstop v Avstralijo: 'Nima več veljavnega vizuma'

West zadnja leta javnost razburja s svojimi dejanji in besedami. Nekdanji mož medijske osebnosti in podjetnice Kim Kardashian se namreč identificira kot nacist, v zadnjem obdobju pogosto deli antisemitska stališča, ob tem pa je velik podpornik ameriškega predsednika Donalda Trumpa in enega najbogatejših zemljanov Elona Muska , ki je še nedavno vodil urad za vladno učinkovitost (Doge).

Kontroverznemu ameriškemu raperju Kanyeju Westu so zaradi skladbe, v kateri poveličuje Adolfa Hitlerja , preprečili vstop v Avstralijo. Informacijo je po poročanju BBC potrdil avstralski minister za notranje zadeve Tony Burke . Po objavi pesmi Heil Hitler so namreč ukinili njegov veljavni vizum.

"Če bi kdo trdil, da je antisemitizem racionalen, mu ne bi dovolil vstopa v državo. West že dolgo prihaja v Avstralijo. In imel je veliko žaljivih komentarjev. Moji uradniki so ga ponovno pregledali, ko je objavil pesem Heil Hitler, in v Avstraliji nima več veljavnega vizuma," je Burke dejal v intervjuju za avstralsko radiotelevizijo, ko je omenjal Westov primer. Zaenkrat sicer ni jasno, ali ima trajno prepovedan vstop.

To sicer ni prvič, da so v Avstraliji razmišljali o tem, da bi mu preprečili vstop v državo. Leta 2023 je tamkajšnji minister za izobraževanje Jason Clare že namignil na to možnost.

Videospot in pesem so zaradi spornosti že umaknili s platform za pretočno predvajanje glasbe in z Youtuba.