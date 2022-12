Kanyeju Westu zaradi izjav o Hitlerju znova ukinili družbena omrežja

Ameriški raper Kanye West se kljub temu, da je zaradi antisemitskih izjav izgubil ogromno denarja, ne misli ustaviti. Nedavno je v intervjuju z voditeljem Alexom Jonesom ponosno dejal, da mu je nekdanji nemški diktator Adolf Hitler všeč in da v njegovem načinu vodenja vidi dobre stvari. Po voditeljevem nestrinjanju je še izjavil, da ga ima rad. Kasneje je na Twitterju celo objavil fotografijo svastike in Davidove zvezde, zato so mu ukinili račun, kar je potrdil tudi direktor Twitterja Elon Musk.

Kanye West nadaljuje s svojimi antisemitskimi komentarji. V intervjuju z voditeljem, ki velja za teoretika zarote, Alexom Jonesom, je ponosno pohvalil nekdanjega nemškega diktatorja Adolfa Hitlerja. "Vidim dobre lastnosti v Hitlerju. Všeč mi je," je povedal raper in na določeni točki intervjuja celo zanikal, da je nacistični voditelj kriv za smrt milijonov ljudi.

icon-expand Kanye West FOTO: Profimedia

Kljub temu, da ga je voditelj poskusil prepričati, da sam zaradi svojih izjav ni podoben Hitlerju, je West vztrajal, da se moti. "Ti nisi Hitler. Nisi nacist. Ne zaslužiš si, da te tako imenujejo in demonizirajo," je dejal 48-letni Jones. "Vsak človek je naredil nekaj dobrega, še posebej Hitler. In za tem stojim," mu je odgovoril nekdanji mož Kim Kardashian in dodal, da ga ima rad. "Rad imam vse ljudi," je vztrajal, čeprav ga je voditelj poskusil odvrniti od sovražne retorike.

icon-expand Kanyeju Westu so zaradi spodbujanja k nasilju blokirali račun na Twitterju. FOTO: Profimedia

45-letnik je kasneje na svojem Twitter profilu objavil fotografijo svastike, združene z Davidovo zvezdo. Zaradi objave so mu za 12 ur celo izbrisali račun, kar je potrdil tudi lastnik Twitterja Elon Musk. "Potrudil sem se po najboljših močeh. Kljub temu je znova kršil naše pravilo o prepovedi spodbujanja k nasilju. Račun bo začasno ustavljen," je zapisal bogataš.

Do Westovih zadnjih izjav so se opredelili celo v republikanski judovski koaliciji in ga ostro obsodili. "Glede na njegovo hvaljenje Hitlerja ni mogoče preceniti, da je Kanye West podli, odvratni fanatik, ki je židovsko skupnost namenil grožnjam in obrekovanju v nacističnem slogu," je koalicija zapisala v izjavi na svoji spletni strani. Raper je v intervjuju namreč še trdil, da želijo Judje ločiti kristjane, jih skregati med seboj, a da se kristjani lahko postavijo ob bok komur koli, saj Jezus lahko reši vsakega.

Ye je zaradi svojih antisemitskih izjav že pred časom izgubil večino poslovnih partnerjev, obenem pa so mu ukinili račun na Instagramu in Twitterju. Med drugim so ga zapustila velika svetovna podjetja, kot so Balenciaga, Gap in Adidas. Njegove izjave so sprožile ogorčenje tudi med mnogimi svetovnimi zvezdniki.

icon-expand Kanyejev komentar na Twitterju. FOTO: Twitter

Še isti dan, ko je bil objavljen intervju, je West na Twitterju, preden so mu ga izbrisali, izrazil podporo prestižni modni hiši Balenciaga, ki je javnost nedavno razjezila s svojo kontroverzno kampanjo, v kateri so na neprimeren način nastopali otroci. "Stojim ob strani Balenciage in obsojam vse love na čarovnice. Jezus je kralj. Konec trgovine se ne začne in ne konča z modno kampanjo zavoljo Kristusa," je zapisal.

icon-expand kanye komentar FOTO: Twitter

Dodal je, naj oboževalci znamke nikoli ne obrnejo hrbta modnemu oblikovalcu in kreativnemu direktorju podjetja Demni Gvasalii. Objavo je West napisal po pogovoru z omenjenim direktorjem, ki ga je v sporočilih prosil, da svoje oboževalce nagovori, naj prenehajo s sovražnimi komentarji do njega in znamke. Raper se je obenem dotaknil tudi kampanje in dejal, da kljub njeni ukinitvi to ne bo končalo trgovine z otroki. "Umaknite pornografijo z vseh družbenih omrežij. Ta produkt pedofilije. Uporaba pornografije je uničila tudi mojo družino, a Jezus bo ozdravil vse," je še zapisal.