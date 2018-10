Kanye je Kim podaril milijon dolarjev

"Neverjeten je. Neka znamka mi je ponudila milijon dolarjev (860.000 evrov) za objavo fotografije, na kateri nosim njihovo oblačilo. Nočem povedati katera, ampak zanjo je značilno, da kopira moževo znamko Yeezy. Zato sem ga vprašala, kaj misli o tem, in mi je rekel, da si resnično ne želi, da to storim," je pojasnila in dodala, da ga je seveda razumela, a je to še vedno veliko denarja.

Ker se je priložnosti odrekla, pa jo je naslednji teden – ob materinskem dnevu – Kanye, ki ni bil v mestu, saj je snemal album, presenetil z dostavo rož in kuverte. "Odprla sem jo in v njej je bil ček za milijon dolarjev in zahvala za podporo ter ker nisem objavila fotografije," je dejala. A to še ni bilo vse, v kuverti je bila tudi pogodba za partnerstvo modne znamke Yeezy – dobila je nekaj odstotkov moževega podjetja. "In to je bilo moje darilo za rojstni dan," je sklenila. Ni slabo.

In če se sprašujete, ali je šlo le za gesto ter če mu je ček morda vrnila – ne, dodala je, da ga je seveda unovčila.