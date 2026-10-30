Oboževalci vseh generacij so ga poznali kot kapitana Jeana-Luca Picarda iz serije Zvezdne steze in profesorja Charlesa Xavierja iz franšize Možje X, številnim igralskim kolegom pa je bil Sir Patrick Stewart predvsem prijatelj, mentor in človek z izjemnim smislom za humor. Od novice o njegovi smrti po kratkem boju z Alzheimerjevo boleznijo in demenco dežujejo njihovi ganljivi odzivi.
Med najbolj osebnimi odzivi je gotovo slovo njegovega dolgoletnega prijatelja Iana McKellena. 87-letni zvezdnik, ki je s Stewartom zaigral v franšizi Možje X, je na omrežju X delil dolg zapis, v katerem je poudaril prijateljevo iskrenost in neposrednost. "Bil je človek, na katerega se lahko zaneseš, ga občuduješ in v mojem primeru ljubiš," je zapisal.
McKellen je pred dobrim desetletjem vodil tudi Stewartov poročni obred s pevko Sunny Ozell. Ob slovesu je spomnil, da je igralec kljub življenju v Ameriki ostal globoko povezan z domačim Yorkshirom.
Z osebnim posvetilom se je oglasil tudi Hugh Jackman. Dejal je, da je svet izgubil velikega igralca, sam pa velikega prijatelja, od katerega se je veliko naučil. "Pogrešal te bom, Patrick Stewart, do konca svojih dni," je zapisal na Instagramu.
Odzval se je tudi William Shatner, ki je v izvirnih Zvezdnih stezah igral kapitana Kirka. V svojem poklonu je povezal Stewartovo osebnost z njegovim najbolj prepoznavnim televizijskim likom. "Kapitan Picard je predstavljal najboljše v nas. In prav tako človek, ki ga je igral," je zapisal. Spomnil se ga je kot prijatelja in izjemnega igralca, ki je svojim vlogam prinašal dostojanstvo in človečnost.
Svoje zapise so legendarnemu igralcu namenili tudi Seth MacFarlane, George Takei, Wil Wheaton in Jonathan Frakes. "Kot bi v gozdu padlo velikansko drevo," pa je v pogovoru za BBC-jevo oddajo Newsnight izgubo opisala Stewartova dolgoletna prijateljica in gledališka sodelavka Harriet Walter.
Zvezdne steze so legendarna ameriška znanstvenofantastična medijska franšiza, ki jo je ustvaril Gene Roddenberry. Začela se je leta 1966 z izvirno televizijsko serijo in prerasla v globalni fenomen, ki vključuje številne nadaljevanke, filme, knjige in igre. Franšiza je znana po svoji vizionarski in napredni viziji prihodnosti, v kateri človeštvo živi v miru, brez revščine in vojn ter raziskuje vesolje, pri čemer se pogosto ukvarja s pomembnimi družbenimi, filozofskimi in etičnimi vprašanji.
William Shatner je kanadski igralec, pisatelj in producent, ki je svetovno slavo dosegel z upodobitvijo kapitana Jamesa T. Kirka v izvirni seriji Zvezdne steze iz 60. let prejšnjega stoletja ter v več kasnejših celovečernih filmih. Lik kapitana Kirka, znanega po svoji karizmi, pogumu in nekonvencionalnem reševanju težav, je postal eden najbolj prepoznavnih in ikoničnih likov v zgodovini televizije.
Alzheimerjeva bolezen je najpogostejši vzrok za demenco, kar pomeni postopno propadanje možganskih celic, ki vpliva na spomin, mišljenje, vedenje in zmožnost opravljanja vsakodnevnih opravil. Bolezen se običajno razvija počasi in napreduje skozi leta, kar močno vpliva na bolnikovo življenje in življenja njegovih bližnjih, zaenkrat pa še nima učinkovitega zdravila za zaustavitev ali ozdravitev.
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