Oboževalci vseh generacij so ga poznali kot kapitana Jeana-Luca Picarda iz serije Zvezdne steze in profesorja Charlesa Xavierja iz franšize Možje X, številnim igralskim kolegom pa je bil Sir Patrick Stewart predvsem prijatelj, mentor in človek z izjemnim smislom za humor. Od novice o njegovi smrti po kratkem boju z Alzheimerjevo boleznijo in demenco dežujejo njihovi ganljivi odzivi.

Sir Patrick Stewart FOTO: Profimedia

Med najbolj osebnimi odzivi je gotovo slovo njegovega dolgoletnega prijatelja Iana McKellena. 87-letni zvezdnik, ki je s Stewartom zaigral v franšizi Možje X, je na omrežju X delil dolg zapis, v katerem je poudaril prijateljevo iskrenost in neposrednost. "Bil je človek, na katerega se lahko zaneseš, ga občuduješ in v mojem primeru ljubiš," je zapisal.

Ian McKellen na poroki Patricka Stewarta in Sunny Ozell (2013) FOTO: Profimedia

McKellen je pred dobrim desetletjem vodil tudi Stewartov poročni obred s pevko Sunny Ozell. Ob slovesu je spomnil, da je igralec kljub življenju v Ameriki ostal globoko povezan z domačim Yorkshirom.

Z osebnim posvetilom se je oglasil tudi Hugh Jackman. Dejal je, da je svet izgubil velikega igralca, sam pa velikega prijatelja, od katerega se je veliko naučil. "Pogrešal te bom, Patrick Stewart, do konca svojih dni," je zapisal na Instagramu.

Patrick Stewart, Hugh Jackman in Rebecca Romijn FOTO: Profimedia

Odzval se je tudi William Shatner, ki je v izvirnih Zvezdnih stezah igral kapitana Kirka. V svojem poklonu je povezal Stewartovo osebnost z njegovim najbolj prepoznavnim televizijskim likom. "Kapitan Picard je predstavljal najboljše v nas. In prav tako človek, ki ga je igral," je zapisal. Spomnil se ga je kot prijatelja in izjemnega igralca, ki je svojim vlogam prinašal dostojanstvo in človečnost.

icon-chevron-right 1 3 icon-chevron-right Cvetje na zvezdi Patricka Stewarta v Hollywoodu Profimedia

Cvetje na zvezdi Patricka Stewarta v Hollywoodu Profimedia

Cvetje na zvezdi Patricka Stewarta v Hollywoodu Profimedia





Svoje zapise so legendarnemu igralcu namenili tudi Seth MacFarlane, George Takei, Wil Wheaton in Jonathan Frakes. "Kot bi v gozdu padlo velikansko drevo," pa je v pogovoru za BBC-jevo oddajo Newsnight izgubo opisala Stewartova dolgoletna prijateljica in gledališka sodelavka Harriet Walter.