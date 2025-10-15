Svetli način
'Kaplja čez rob': Kim izdala kolekcijo spodnjega perila s sramnimi dlakami

Los Angeles, 15. 10. 2025 08.02 | Posodobljeno pred 1 uro

"To je dobesedno noro," se glasijo komentarji pod objavami na družbenem omrežju Instagram, kjer je Kim Kardashian predstavila svojo najnovejšo kolekcijo spodnjega perila. Zvezdnica resničnostne televizije je javnost šokirala z izdajo kolekcije spodnjega perila s sramnimi dlakami. Za nenavadne spodnjice je potrebno odšteti 42 evrov, javnost pa se sprašuje: "Kdo za vraga bi to kupil?"

Kim Kardashian je z izdajo najnovejše kolekcije v sklopu znamke Skims pošteno presenetila javnost. Zvezdnica, ki se je pred leti na tržišče prebila s spodnjim perilom za oblikovanje postave, je sedaj izdala kolekcijo tangic z različnimi teksturami in barvami dlak, ki spominjajo na sramne dlake.

Kolekcijo je predstavila z video kampanjo, ki spominja na televizijske kvize v slogu sedemdesetih let prejšnjega stoletja. "Ali se preproga ujema z zavesami? Z našimi drznimi novimi spodnjicami iz umetnih las je lahko vaša preproga katere koli barve, ki jo želite," se glasi slogan spodnjic s sramnimi dlakami.

Kampanja je na spletu požela ogorčenje. "Kim, kaj za vraga je to?" se je spraševala ena od uporabnic, druga pa dodala, da je to kaplja čez rob. "To je dobesedno noro," je bilo še moč prebrati v komentarjih, kjer so se uporabnice spraševale, zakaj bi človek najprej zapravil veliko količino denarja za permanentno odstranitev dlak, nato pa kupil nekaj takšnega. 

Za nenavadne spodnjice, ki jih je eden od uporabnikov na Instagramu označil za "najslabšo stvar, ki jo je videl v življenju",  je sicer treba odšteti 42 evrov.

Omizje
15. 10. 2025 09.36
tip upraša dekle rezeren odgovor ne zgulen
ODGOVORI
0 0
MartaLu
15. 10. 2025 09.36
Dekadenca v polnem razcvetu.......le tako naprej, juuhej.
ODGOVORI
0 0
Kaskader
15. 10. 2025 09.32
+2
Brez skrbi, veliko denarja ji bo prineslo ... naslednje leto bodo iz teh dlak že delali lasulje za plešaste moške. Najdražji modeli bodo imeli še vonj po ženskem spolovilu ... Svet je tako grdo iztiril, da se za vsako neumnost najdejo kupci v večjem številu, kot si zdrav človek lahko predstavlja.
ODGOVORI
2 0
rogla
15. 10. 2025 09.18
+2
Ko se ti um zmrači ...
ODGOVORI
2 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 09.36
Tam je večna tema že doooolgo.
ODGOVORI
0 0
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 09.17
Čigav pa je ta kožušček na gatah?
ODGOVORI
0 0
modelx
15. 10. 2025 09.11
+2
a potem jih pa depilirajo?
ODGOVORI
2 0
sencina
15. 10. 2025 09.11
Nniro
ODGOVORI
0 0
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 09.09
+5
naslednja uspešna poslovna poteza bo majica ali bodi z dlakami pod pazduho...pol pa še kosmate najlonke...
ODGOVORI
5 0
Abica
15. 10. 2025 09.21
+4
Ti si vizionar!
ODGOVORI
4 0
r h
15. 10. 2025 09.08
+2
Zaradi mene če drek zvakumirajo in dajo v prodajo. Kdor bo želel kupit bo kupil, če je to poslovna priložnost.
ODGOVORI
2 0
Killing of Hind Rajab
15. 10. 2025 09.07
+5
pametna ženska...biznis laufa...fant bo dekletu rekel...a lohk dlake slečeš...Al pa , dej mej jutri blond dlake...koga briga če so umetne ...Umetna inteligenca, umetni žnabli , umetne trepalnice...Umetne obline...samo norost je ostala naravna...in veliko njih jo celo kupuje da bolj prime .
ODGOVORI
5 0
ho?emVšolo
15. 10. 2025 09.06
+2
Kim je postala prava visoka umetnica.
ODGOVORI
3 1
MC King
15. 10. 2025 09.01
+3
To je to, če debilizmu pustiš proste roke. Primitiven folk pa itak kupuje vse smeti, ki jim jih ponudiš.
ODGOVORI
4 1
Zmaga Ukrajini
15. 10. 2025 08.59
+2
Ogabno. Torej, če se ne bi brile, bi imele itak svoje in jim ne bi bilo treba kupovati tega. In sploh se raje ne vprašam od kje pridejo te (umetne?) dlake... fuuuuj. Kateri kosmatinec jih je spustil? Sicer je pa tole res čisto kardashianska scena - bolj odbito je, tem bolje. Tudi slaba reklama je še vedno reklama.
ODGOVORI
5 3
Plešemo
15. 10. 2025 08.58
+0
Kje lahko kupim
ODGOVORI
3 3
but_the_ppl_are_retarded
15. 10. 2025 09.18
+2
Za pravi denar ti tudi jaz pošljem..
ODGOVORI
2 0
zurc
15. 10. 2025 08.56
+4
kaj ste naredili? Samo dobro reklamo za kosmate gate,če jih ne bodo kupovali iz potrebe jih bodo pa iz zafrkancije .Če se e prodajal lucky donky sheet ,se bo tudi tole
ODGOVORI
4 0
Anion6anion
15. 10. 2025 08.52
+5
In vi greste takšne nebulozne zadeve še objaviti. Kdo je tu bolj nor?
ODGOVORI
6 1
nebel
15. 10. 2025 08.49
+4
Ker so spodaj pobrite, so dlake dale na gate.
ODGOVORI
4 0
bohinj je zakon
15. 10. 2025 08.42
+5
O bog.....reši nas te sotone.
ODGOVORI
6 1
dane30
15. 10. 2025 08.38
+12
"Kdo za vraga bi to kupil?" Verjetno je že vse razprodala. Neka vplivnica je gola skočila v bazen, to objavila na spletu in potem je prodajala vodo iz tega bazena. Zaslužila je milijone. Svet drvi v prepad in ne verjamem, da lahko to zaustavimo...
ODGOVORI
12 0
MartaLu
15. 10. 2025 09.33
Ha ha..... večni optimist:), ;)
ODGOVORI
0 0
Banion
15. 10. 2025 08.36
+2
grozno kaj objavljate, če je tako slabo ignorirajte in bo hitro konec
ODGOVORI
3 1
