'Kaplja čez rob': Kim izdala kolekcijo spodnjega perila s sramnimi dlakami

Kim Kardashian je z izdajo najnovejše kolekcije v sklopu znamke Skims pošteno presenetila javnost. Zvezdnica, ki se je pred leti na tržišče prebila s spodnjim perilom za oblikovanje postave, je sedaj izdala kolekcijo tangic z različnimi teksturami in barvami dlak, ki spominjajo na sramne dlake.

Kolekcijo je predstavila z video kampanjo, ki spominja na televizijske kvize v slogu sedemdesetih let prejšnjega stoletja. "Ali se preproga ujema z zavesami? Z našimi drznimi novimi spodnjicami iz umetnih las je lahko vaša preproga katere koli barve, ki jo želite," se glasi slogan spodnjic s sramnimi dlakami.

Kampanja je na spletu požela ogorčenje. "Kim, kaj za vraga je to?" se je spraševala ena od uporabnic, druga pa dodala, da je to kaplja čez rob. "To je dobesedno noro," je bilo še moč prebrati v komentarjih, kjer so se uporabnice spraševale, zakaj bi človek najprej zapravil veliko količino denarja za permanentno odstranitev dlak, nato pa kupil nekaj takšnega.

Za nenavadne spodnjice, ki jih je eden od uporabnikov na Instagramu označil za "najslabšo stvar, ki jo je videl v življenju", je sicer treba odšteti 42 evrov.