Kar 12 slovenskih filmov na filmskem festivala v Sarajevu

Festival letos praznuje svoj 30. rojstni dan in poteka od 16. do 23. avgusta. Skupno bo na jubilejnem festivalu na ogled 12 filmov s slovensko udeležbo. Od tega 6 celovečernih igranih, 3 celovečerni dokumentarni ter 3 kratki filmi. Vsi filmi so nastali s finančno podporo Slovenskega filmskega centra. Za glavno nagrado srce Sarajeva se bo v tekmovalnem programu potegovalo 54 filmov, trije filmi pa bodo prikazani izven konkurence.

"Srce Sarajeva je v zadnjih 20 letih, odkar se podeljuje, postalo resnično dragocena filmska nagrada, ki krepi glasove te regije in jih približuje svetovni javnosti in verjamemo, da bo tako tudi tokrat," je med drugim povedal direktor Sarajevskega filmskega festivala Jovan Marjanović.

Tekmovalni igrani program bo v soboto z evropsko premiero, 17. avgusta ob 19. uri, odprla scenaristka in režiserka Sonja Prosenc s svojim novim filmom Odrešitev za začetnike. Film je imel svetovno premiero na filmskem festivalu Tribeca na Manhattnu v New Yorku in govori o komični disfunkcionalnosti odnosov v na videz popolni meščanski družini. Na isti dan bo ob 19. uri v tekmovalnem dokumentarnem programu regionalno premiero doživel celovečerni dokumentarni film Cent'anni, prvenec scenaristke in režiserke Maje Doroteje Prelog. Film je imel svetovno premiero na letošnjem filmskem festivalu v Trstu, kjer je prejel nagrado občinstva za najboljši dokumentarni film.

V uradni dokumentarni program se je uvrstil tudi film Praslovan, scenarista in režiserja Slobodana Maksimovića. Dokumentarec, ki govori o glasbeniku Zoranu Predinu, bo na sporedu v nedeljo 18. avgusta ob 20.45 na velikem platnu Open Air kina (Stari Grad), ta se nahaja ob znameniti zgradbi Vjećnica Sarajevo.

V bosanskem dokumentarnem programu si bo festivalsko občinstvo lahko ogledalo tudi celovečerni dokumentarni film Zadnji kavboj scenarista in režiserja Tadeja Čatra. Film bo imel svetovno premiero in je na sporedu v ponedeljek, 19. avgusta ob 15. uri v Cineplexx Sarajevo 3. Zadnji kavboj pripoveduje o balkanskemu kavboju, ki je živel svoje sanje in sanjal svoje življenje. V otroškem programu 2 slovenska celovečerna igrana filma V otroški program sta se uvrstila Igrišča ne damo!, režiserja Klemna Dvornika in Tartinijev ključ, scenarista in režiserja Vincija Vogue Anžlovarja, ki bo na festivalu doživel svetovno premiero.

Slovenske manjšinske koprodukcije – 3 celovečerni igrani in 1 igrani kratki film Festival bo slavnostno odprla slovenska manjšinska koprodukcija Po poletju bosanskega režiserja Danisa Tanovića, avtorja z oskarjem nagrajene Nikogaršnje zemlje. V uradnem programu bo kot gala projekcija prikazan tudi Mati Mara, igrani celovečerni film znane srbske igralke, režiserke in scenaristke Mirjane Karanović. V sklopu open air programa in bosanskega programa pa si bo moč ogledati Gym bosansko-hercegovskega režiserja Srđana Vuletića. Med kratke filme se je kot posebna projekcija uvrstil letošnji zmagovalec v Cannesu, Mož, ki ni mogel molčati hrvaškega režiserja Nebojše Slijepčevića, ki je za film napisal tudi scenarij. Slovenski koproducent je Studio Virc, glavni producent je hrvaška produkcijska hiša Antitalent. Slovenski avtorski del predstavlja direktor fotografije Gregor Božič, v eni izmed vlog je nastopil vsestranski umetnik Nebojša Pop Tašić, ki od leta 1992 živi in dela v Sloveniji.

Dva filma v študentskem tekmovalnem programu V študentski tekmovalni program se je skupno uvrstilo 15 filmov, od tega 2 slovenska. Mentor je kratki film scenaristke in režiserke Tinkare Klipšteter s svetovno premiero v produkciji Akademije za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Drugi uvrščeni film je Onkraj obraza scenaristke in režiserke Anje Resman. Film je imel svetovno premiero junija letos na Animafest v Zagrebu.

Na Talents Sarajevo – programu, ki predstavlja mlade perspektivne filmske ustvarjalce iz regije – pa so se med izbrane udeležence uvrstili: režiserka Tina Ščavničar, direktor fotografije Peter Perunovič, igralec Gašper Markun in kritičarka Tinkara Uršic Fratina. Slovenski filmski center sodeluje tudi v drugem pomembnem delu sarajevskega filmskega festivala, njegovem strokovnem delu – CineLink. V sklopu CineLinka, skupaj s sarajevskim festivalom, tretjič podeljuje nagrado Female Voices CineLink Award za projekt, ki v filmski in avdiovizualni prostor prinaša najmočnejši ženski pečat.