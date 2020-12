Kar dva Willa Smitha razveselila osemletnega fanta, ki ima že svoje podjetje

Si predstavljate, da vas pokliče Will Smith? Še več, kar dva Willa Smitha! To se je zgodilo osemletnemuAaronu Morenu. Igralec je v zadnji letošnji epizodi virtualne serije z naslovom Will From Home (Will od doma, op. a.) v oddaji pozdravil osemletnega oboževalca, ki je pred kratkim krasil naslovnice tujih časopisov zaradi svojega trdega dela. "Aaron nosi težo sveta na svojih ramenih in namesto da bi se zgrudil pod bremenom, se je vprašal, kako lahko pomaga svoji družini," je dejal zvezdnik serije Princ z Bel-Aira.