Khloe Kardashian potrdila, da sta s Tristanom Thompsonom znova v dobrih odnosih

Pred dnevi je portal People poročal, da sta se zvezdnica Khloe Kardashian in Tristan Thompson med karanteno znova zbližala, sedaj pa je 36-letnica to tudi potrdila. V šovu Keeping up with the Kardashians je povedala, da sta trenutno v zelo dobrih odnosih.

36-letnaKhloe Kardashian je v novi oddaji resničnostnega šova Keeping up with the Kardashians povedala, da sta z nekdanjim partnerjem Tristanom Thompsonom končno našla način za sodelovanje."Veste kaj, Tristan in jaz sva res v dobrih odnosih," je pojasnila resničnostna zvezdnica. "Moram se obnašati odraslo. Zakaj bi si še oteževala življenje? Zato sem se pripravljena soočiti z njim,"je še dodala in pojasnila, da oče njene hčerke True z njo zelo lepo ravna. "Zato se ne želim prerekati, ker za svojo hčerko želim le najboljše. In trenutno se res dobro razumemo, to pa zelo cenim."

Kardashianova in Thompson sta se lani razšla po novicah o prevari zJordyn Woods, prijateljico Kylie Jenner. Po govoricah naj bi jo košarkar prevaral že leta 2018, ko je bila Khloe noseča. Kot kaže, pa sta se znova zbližala, vir blizu zvezdnikoma je pred kratkim povedal, da sta njuni zvezi pripravljena dati še eno priložnost. "Karantena ju je znova zbližala. Toliko časa nista preživela skupaj, odkar sta se preselila iz Clevelanda. S True so skupaj preživeli čudovito pomlad."

Skupaj so preživeli tudi Khloein 36. rojstni dan. "Obnašala sta se kot srečen par," je vir povedal za People. Ob praznovanju je košarkar na Instagramu delil tudi skupno fotografijo, ob kateri je zapisal:"Dovolj sem pameten, da vem, da si v moje življenje prišla, da bi mi pokazala, kaj pomeni biti izjemna oseba. Cenim to, da se lahko od tebe učim in zaradi tebe rastem. Bogu se zahvaljujem za lepo in ljubečo žensko, ki je takšna do vseh, še posebej do najine hčerke True. Zaslužiš si svet, Koko! True in jaz te ljubiva, mama," je zapisal zvezdnik o Khloe.

icon-expand Tristan Thompson in Khloe Kardashian FOTO: Profimedia