Dekleta Kardashian-Jenner so se preobrazile ena v drugo

Članice klana Kardashian-Jenner so se lotile zabavnega podviga. Prestale so preobrazbe, v katerih so se prelevile ena v drugo. Največje transformacije je bila deležna Khloe Kardashian, ki se je poslovila od blond las in s kratko črno lasuljo upodobila svojo mamo Kris Jenner.

Članice klana Kardashian-Jenner so si privoščile zabavno razvedrilo: manjkala je ena članica - Kylie Jenner. FOTO: Profimedia

Članice slavnega klana Kardashian-Jenner so si privoščile zabavno razvedrilo. S pomočjo maskerjev in stilistov so se preobrazile ena v drugo in se tudi nekoliko ponorčevale iz svojih novih podob. 24-letna manekenkaKendall Jennerse je preobrazila v svojo mlajšo sestro, 22-letno milijarderko Kylie Jenner, in se pošalila na račun njenih povečanih ustnic. Za pristnejšo transformacijo si je pomagala z lasuljo svetlo roza barve, kakršno je pred časom nosila tudi Kylie.

Kendall Jenner se je preobrazila v Kylie Jenner. FOTO: Profimedia

Kim Kardashian West se je preobrazila v Kourtney Kardashian, slednja pa je svoji mlajši sestri vrnila udarec tako, da se je preoblekla v oblačila, tipična za Kimin siceršnji stajling in se ob tem pošalila:''Moje hlače so Yezzy, moji čevlji so Yezzy, imam sedem stilistov, ki mi pomagajo, da se oblečem v pajkice in majico.''

Največjo preobrazbo izmed vseh je prestala Khloe Kardashian, ki se je prelevila v svojo mamo in družinsko 'mamadžerko' Kris Jenner, ob tem pa se je poslovila od svoje prepoznavne svetle barve las in se pokazala kot črnolaska s kratko pričesko in močnimi ličili.

Khloe Kardashian je prestala največjo transformacijo. FOTO: Profimedia

Kris Jenner se je preobrazila v Khloe in se pokazala kot dolgolasa blondinka.