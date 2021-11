Kardashianova z roko v roki s Petom Davidsonom: samo prijatelja?

Kim Kardashian je čas pred nočjo čarovnic preživljala v družbi prijateljev. Del razposajene druščine se je odpravil tudi na eno od kalifornijskih prizorišč, ki nudi strašljivo zabavo . Knott's Scary Farm se nahaja v Buena Parku in omogoča tudi vožnjo z vlakcem smrti. Med spustom s tem pa je nastala tudi zgovorna fotografija, na kateri sta Kim in Pete Davidson ujeta med držanjem za roke.

''Zadržujeta se v enakem krogu ljudi, zato sta pogosto opažena skupaj,'' so pojasnili njuni skupni prijatelji po tem, ko je v medije prišla zanimiva slika. Zvezdnico in očitno zgolj dobrega prijatelja sta spremljala tudi Kourtney Kardashian in zaročenec Travis Barker. Davidson in 18 let starejši Barker sta stara znanca, ki jo je predstavil skupni prijatelj Machine Gun Kelly.