Kardashianova zavarovalnica toži nekdanjega varnostnika

Zvezdnico resničnostnih šovov Kim Kardashian West so oktobra 2016 oropali v pariškem apartmaju Pourtalès. Pascal Duvier je bil eden od varnostnikov, ki so skrbeli za njeno varnost, toda usodne noči, ko se je zgodil rop, je moral varovati Kimini sestri, ki sta se zabavali v nočnem klubu. Medtem pa se je zgodil rop, v katerem so v zvezdnico namerili pištolo, jo zvezali in pokradli za več milijonov evrov vreden nakit. Kanye West, ki naj bi imel glavno in zadnjo besedo, kar se tiče varnosti, se je kmalu po ropu odločil, da bo Pascala odpustil.

Zdaj pa so tuji mediji zapisali, da zavarovalnica, kjer imajo Kardashianovi zavarovano imetje, toži tako nekdanjega varnostnika kot tudi njegovo firmo, za katero je delal v času incidenta, višina odškodnine, ki jo zahtevajo, pa se vrti okoli 5,3 milijona evrov. V tožbi so zapisali, da Duvier ne bi smel pustiti Kim same, poleg tega varnostniki niso priskrbeli za vrednotne ukrepe. Po poročanju zavarovalnice varnostniki na vhodna vrata niso namestili ključavnice, domofon pa je bil nedelujoč.

Dodali so, da je bilo njeno spremstvo brez znanja o varnosti, in vse to je prispevalo k temu, da so roparji lažje vstopili v stanovanje.