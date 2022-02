Kardashianove o novem resničnostnem šovu: Pojma nimate, kaj prihaja

In kaj so za oboževalce pripravile slavne sestre? Po predvidevanjih mnogih bi si v novem šovu lahko od blizu ogledali drugo nosečnost najmlajše sestre Kylie Jenner, partnersko življenje sveže zaročene Kourtney Kardashian z izbrancem Travisom Barkerjem, odvetniško pot Kim Kardashian ter njeno romanco s Peteom Davidsonom, turbulenten odnos Khloe in Tristana Thompsona, ki je nedavno dobil tretjega otroka ter življenje in delo medijsko nekoliko bolj skrivnostnih Kris in Kendall.