Kardashianove so svojo nagrado posvetile pogumnim gasilcem

V Santa Monici so bile podeljene težko pričakovane nagrade People's Choice Awards 2018 za najbo ljše glasbenike, igra lce, modne ikone, televizijske oddaje in filme. Sam dogodek je pravzaprav svojevrsten ameriški šov, ki seže v leto 1975, posebnost podelitev tovrstnih nagrad pa je predvsem v tem, da so vsi nagrajenci nominirani s strani širše javnosti – torej vseh oboževalcev, ki za svoje favorite glasujejo prek spletne strani.

Zvezdniki so to pot imeli priložnost blesteti tako na rdeči preprogi kot tudi na slavnostnem odru, kjer so jim bile v roke predane nagrade za 'najboljše' v svoji kategoriji – slednjih pa ni bilo malo. Zlati kipec za modno ikono leta je prejela Victoria Beckham, za najboljšo žensko vlogo v filmu Avengers: Infinity War je prejela igralka Scarlett Johansson, najboljši film leta 2018 je po mnenju ljudstva postal Avengers: Infinity War, najboljši moški igralec je postal Chadwick Boseman, ki je zaigral v filmu Black Panther, za najboljšo oddajo je bila izglasovana oddaja Shadowhunters: The Mortal Instruments, najboljši resničnostni šov je po mnenju ljudstva oddaja V koraku z družino Kardashian, za resničnostno zvezdnico leta je bila izglasovana Khloe Kardashian, za glasbenico leta Nicki Minaj, Mila Kunis pa je sprejela zlati kipec za film The Spy Who Dumped Me, v katerem je v glavni vlogi zaigrala ob igralki Kate McKinnon.

Kipci so bili podeljeni tudi za številne druge kategorije in podzvrsti, kot so: za najboljšo dramo, najboljše dramske igralce, 'ikono' po izboru ljudstva, najboljšo komedijo, akcijo in seveda igralce v omenjenih kategorijah. Na odru so s svojimi nastopi navdušili John Legend, Nicki Minaj in Rita Ora, ki je obenem očarala tudi na rdeči preprogi v čudoviti in predvsem izstopajoči sinje-modri kreaciji z visokim razporkom in odprtim hrbtom.