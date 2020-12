Kardashianovi: Letošnja božična zabava je nepreklicno odpovedana

Družina Kardashian-Jenner je sporočila, da zaradi pandemije covida-19 letos odpade njihova tradicionalna družinska božična zabava, ki je prejšnja leta gostila obilo imen iz sveta zabave. Odpoved se bo zgodila prvič po letu 1978, ko se je odvil prvi tovrstni glamurozni dogodek.

Khloe Kardashian je na omrežju Twitter zapisala, da bo letošnja družinska praznična zabava zaradi pandemije odpovedana. To se bo zgodilo prvič v 42 letih, odkar klan Kardashian-Jenner prireja božični dogodek, ki se ga praviloma udeleži večje število imen iz sveta zabave.

icon-expand Kardashianovi oboževalce vsako leto razveselijo s praznično čestitko v obliki slike, na kateri je družina. FOTO: Profimedia

''Število primerov obolelih za covidom-19 v Kaliforniji narašča, številke so ušle izpod nadzora. Zato smo se odločili, da letos ne bomo priredili naše tradicionalne božične zabave,''je pojasnila Khloe in dodala, da se bo odpoved glamuroznega prazničnega druženja zgodila prvič po letu 1978. Ob tem je poudarila še, da sta zdravje in varnost prva misel vseh članov družine: ''Pandemijo jemljemo resno, to je v teh časih nujno!''

Še novembra je resničnostna zvezdnica optimistično zrla v prihodnost in najavljala letošnjo zabavo: ''Ta december bo zabava v nekoliko manjšem obsegu. S tem se popolnoma strinjam, zagotovo pa bomo proslavili božič. Tokrat bo pač druženje manjše in varnejše.''

icon-expand Ena od preteklih fotočestitk, na kateri je tudi Bruce Jenner, sedaj Caitlyn. FOTO: Profimedia

Odločitev glede odpovedi je prišla le nekaj tednov po tem, ko je člane družine Kardashian zasul plaz kritik zaradi številnih druženj, zabav in potovanja v tujino. Oktobra je Kim Kardashian z družino in najbližjimi prijatelji najela zasebni otok, na katerem je praznovala 40. rojstni dan, to pa je storila kljub številnim smernicam glede ravnanja med pandemijo, ki so odsvetovale tudi polete in potovanja. Khloe je sestro branila tudi v pogovoru z voditeljicoEllen; takrat je povedala, da so potovanje izvedli na najvarnejši možni način. Nekaj tednov kasneje je zaneslo tudi Kendall Jenner, ki je praznovala rojstni dan, na katerem pa gostje niso nosili mask. Vsem povabljenim je kasneje preprečila objavo fotografij na družbenih omrežjih.

icon-expand Veliko pozornosti posvetijo tudi praznični okrasitvi prostora. FOTO: Profimedia

Khloe je svoje 'slovo' od božične zabave zaključila še z izjavo o tem, da so vsi člani družine zaradi odpovedi druženja izredno vznemirjeni in da se hkrati vsi veselijo zabave, ki bo decembra naslednje leto. Na preteklih božičnih zabavah, ki so stalnica med hollywoodsko smetano, so se pojavili tudi zvezdniki, kot so John Legend, Chrissy Teigen, Paris Hilton in drugi.