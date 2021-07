Kardashianovi si za Khloe želijo boljšega fanta, kot je bil Tristan

V nadaljevanju se je dotaknil tudi občutkov, ki jih ima o zvezi družina Kardashian: "Njena družina meni, da je Tristanovo vedenje otročje in nepravično do Khloe. Želijo si, da bi si našla nekoga, ki bi z njo bolje ravnal. Ampak razumejo, zakaj je zanjo to težko." Khloe pa naj bi po navedbah vira kljub razhodu ostala zvesta košarkarju: "Za zdaj je Khloe samska in zdi se, da ji to ustreza. S Tristanom še naprej skupaj vzgajata hčer in skupaj preživljajo čas kot družina. Kljub temu da jo je Tristan večkrat razočaral, mu ostaja zvesta. Ne mara, ko ga ljudje kritizirajo. Zanjo bo on vedno nekaj posebnega. Vedno ostaja možnost, da bosta sčasoma spet skupaj."

Spomnimo, da je leta 2019 Tristan Khloe prevaral z najboljšo prijateljico njene polsestre Kylie, zaradi česar sta se prvič razšla. Naslednje leto mu je zvezdnica dala še eno priložnost, a so v medijih znova zaokrožile govorice o njegovi nezvestobi. Med drugim je manekenka Sydney Chase dejala, da se je s košarkarjem zapletla, ker ji je ta zatrdil, da je samski. Konec junija so njuni prijatelji za tuje medije potrdili, da sta se ponovno razšla in ostajata v prijateljskih odnosih. Skupaj imata triletno hčerko True.