Kardashianovi po odpovedi vsakoletne božične zabave z manjšim srečanjem

Družina Kardashian-Jenner je prvič po letu 1978 odpovedala božično zabavo, ki jo vsako leto organizirajo. Zdravje in varnost so postavili na prvo mesto. Ob tem družinski člani opozarjajo, da moramo pandemijo covida-19 jemati resno.

Kim Kardashian West je delila nekaj fotografij s praznovanja, ki se ga je udeležila s hčerkama sedemletno North, triletno Chicagoin sinovoma petletnim Saintomin 18-mesečnim Psalmom. "Vesel božič vsem in prijetno noč! Še posebej se zahvaljujem Danielu Roseberryju in Schiaparelli za mojo čudovito obleko, zaradi katere se letos počutim še posebej praznično, čeprav je bila naša božična zabava odpovedana. Bilo je popolno, da se oblečem in praznujem samo z družino. Upam, da imate vsi zdrave in lepe praznike!"