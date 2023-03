Karel III. bratu Edwardu podelil naslov vojvoda Edinburški

Britanski kralj Karel III. je bratu, princu Edwardu , nekdanjemu grofu Wesseškemu, novi naslov podelil ob praznovanju njegovega 59. rojstnega dne. "Njegovo veličanstvo je z veseljem podelilo edinburško vojvodstvo princu Edwardu," so v izjavi zapisali v Buckinghamski palači in dodali, da bo naziv nosil vse življenje. Njegova soproga Sophie , nekdanja grofica Wesseška, je zdaj vojvodinja Edinburška. Naslova pa ne bo podedoval Edwardov najstniški sin James . Petnajstletnik bo namesto tega postal novi grof Wesseški.

Naslov vojvode je princ Filip dobil leta 1947, ko se je poročil z Elizabeto, ki je bila takrat vojvodinja Edinburška, preden je leta 1952 zasedla prestol. Princ Filip, ki je umrl aprila 2021, si je vedno želel, da bi njegov najmlajši sin Edvard podedoval njegov naziv. Ko sta se princ Edward in Sophie Rhys-Jones leta 1999 poročila, sta dobila naziv grof in grofica Wesseška. Buckinghamska palača pa je takrat tudi napovedala, da bo Edward nekoč nasledil svojega očeta kot vojvoda Edinburški – vendar šele po smrti princa Filipa in kraljice Elizabete II.