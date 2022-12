Karel III. prvič kot kralj na božični maši, princ Louis prvič na slovesnosti

Kralj Karel III. se je prvič kot kralj udeležil božične cerkvene maše, na poti tja pa je veselo pozdravljal množico ljudi, ki se je zbrala, da bi monarhu zaželela miren božič. Kralja so v cerkev spremljali kraljica Camilla ter ostali člani kraljeve družine, med katerimi je najbolj izstopal najmlajši princ Louis, ki se je slovesnosti udeležil prvič. Kot veleva tradicija, je bil princ oblečen v kratke hlače, dokolenke in mornarski plašč.

S smrtjo kraljice Elizabete II. se je za člane kraljeve družine veliko spremenilo. Tako se je Karel prvič kot kralj udeležil tradicionalne božične maše. Med odhodom je veselo pozdravljal množice ljudi, ki so se zbrali, da bi kraljevo družino pospremili v cerkev. Poleg kralja je ves čas hodila kraljica spremljevalka Camilla, nekaj korakov za njima pa še drugi člani družine.

icon-expand Kralj Karel III. je po odhodu iz cerkve pozdravljal množico. FOTO: Profimedia

Množica ljudi je vse od ranega jutra čakala prihod kraljeve družine. Mnogi so jih namreč želeli videti v živo in jim izreči vse dobro ob praznikih. Nekateri so s seboj celo prinesli darila in rože za družinske člane.

icon-expand Princ William in princesa Kate sta se dogodka prvič udeležila z vsemi tremi otroki. FOTO: Profimedia

Slovesnosti sta se kot valižanska princ in princesa prvič udeležila tudi William in Kate, prvič pa je na dogodku sodeloval tudi njun najmlajši sin prince Louis. 4-letni mladenič je izmed vseh družinskih članov najbolj izstopal, saj je nosil tradicionalno oblačilo britanskih kraljevih naslednikov. Na kratke hlače je oblekel mornarski plašč, videzu pa dodal še dokolenke. Pred leti je bil tako oblečen tudi 9-letni princ George. Poleg obeh vnukov se je dedku pri obisku cerkve pridružila tudi 7-letna princesa Charlotte. Princ Harry in njegova soporga Meghan se na dogodku nista pojavila.

icon-expand Princ Louis je bil oblečen v kratke hlače, dokolenke in mornarski plašč. FOTO: Profimedia

Kraljeva družina je letošnje božične praznike ponovno preživela na posestvu v Sandringhamu, kjer niso praznoval že vse od leta 2019. Nad hišo so razobesili tudi zastavo, ki simbolizira vrnitev k tradicionalnim kraljevim praznovanjem. Zaradi pandemije so praznovanja v letih 2020 in 2021 odpadla, letos pa so jih ponovno lahko obudili. Pokojna monarhinja je na posestvu Norfolk gostila 32 božičnih praznovanj.