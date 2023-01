Karel III. si želi, da bi bila Buckinghamska palača za obiskovalce dostopna vse leto

Britanska kraljeva družina se zaveda, da si tuje delegacije med obiskom Velike Britanije želijo prenočiti v Buckinghamski palači in da tam potekajo tudi druge uradne slovesnosti. Po poročanju britanskega časnika Telegraph si kralj Karel III. vseeno želi, da bi javnost imela večji dostop do kraljevih rezidenc.

Kralj Karel III. si želi, da bi javnost imela večji dostop do kraljevih rezidenc.

Med rezidencami, ki naj bi postale dostopnejše javnosti, sta tudi dvorec Sandringham v vzhodni Angliji, kjer kraljeva družina tradicionalno preživlja božič, in škotsko posestvo Balmoral, kjer je septembra lani umrla kraljica Elizabeta II. "Kralj Karel III. in njegova soproga Camilla želita, da bi njuna glavna rezidenca ostala Clarence House," pa poroča The Sun.