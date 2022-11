Karel III. želi princeso Anne in princa Edwarda za svoja namestnika.

Kralj Karel III. si želi princeso Anne in princa Edwarda za svoja namestnika. Monarh se je odločil, da razširi krog članov kraljeve družine, ki ga lahko nadomeščajo pri opravljanju uradnih dolžnosti, hkrati pa želi s to odločitvijo omejiti vlogo princa Andrewa in princa Harryja, ki veljata za kontroverzna člana kraljeve družine. Princ Harry in princ Andrew sicer že dolgo več ne opravljata uradnih dolžnosti za kraljevo družino, a sta zaradi svojega položaja v nasledstveni liniji še vedno del ozkega kroga potencialnih namestnikov kralja Karla, tako imenovanih državnih svetovalcev.