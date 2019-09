Karleuša: Duško si zasluži opravičilo za pekel, ki ga je prestal zaradi mene

Par je poročen že deset let in v tem času sta Jelena in Dušo preživela že marsikaj. Njuno razmerje je polno pretresov, a pevka in nogometaš ostaja zvesta svoji družini in vesta, da ju ne more nič ločiti. Jelena se je odločila možu poslati javno sporočilo v zahvalo za vse.

Po tem, ko je Ognjen Vranješ, 29-letni nogometaš, objavil gole fotografije pevke Jelene Karleuše, se je začel boj. Boj za dostojanstvo in boj za družino. Jelena je afero zanikala, srbski mediji so poročali, da se z možemDuškom Tošićemločujeta in se takrat spraševali, kako bo 41-letna pevka preživela dramo, ki se je dogaja okoli novega leta.

Jelena in Duško sta v zakonu preživela že marsikaj. FOTO: Facebook

A par je preživel že marsikaj, zato sta tudi ta 'pretres' preživela kot prava borca in skušala ohraniti dostojanstvo in novice o Jeleni skriti pred hčerkama Atino in Niko. Jelena mu je napisala javno sporočilo: "Občudujem Duška. Izpadel je pravi gospod. Tako se ignorirajo miši in podlasice. To se moramo naučiti od njega. Zasluži si spoštovanje in opravičilo za pekel, ki ga je prestal zaradi mene v medijih," je v objavi na Instagram zgodbi zapisala Jelena.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke