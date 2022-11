Karleuša kljub poplavam nastopala: Pela sem popolnoma mokra

Pevka je na družbenem omrežju dan po nastopu razkrila, kakšne ovire je premagala, da je lahko stopila na oder. "Hvala vsem, ki so sinoči kljub največjemu nalivu prišli v klub," je na Instagram zapisala Karleuša in potožila, da je morala tudi sama do kluba priti peš. "Hodila sem po vodi, ki mi je segala do kolen, nato pa sem popolnoma mokra tudi pela."

V zapisu se je zahvalila zvestim oboževalcem, ki so kljub "strašni poplavi" prišli na zabavo in na koncu zapisala: "Nihče nam ne seže do kolen, imam najboljše občinstvo na svetu!"