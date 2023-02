Karleuša kraljica regije: na Instagramu mesečno služi vrtoglave vsote

"Jelena je s to znamko sodelovala že pred nekaj leti. Za razliko od drugih pevk, ki v glavnem oglašujejo samo domače znamke, je kot vedno korak pred vsemi, zato je znova postala obraz ene najbolj znanih svetovnih znamk za spletno prodajo oblačil in modnih dodatkov," je za medij povedal neimenovani vir in izpostavil, da se je Karleuša v oblačilih omenjene znamke od sredine januarja fotografirala že petkrat.

Neimenovani vir je pripomnil, da to sicer ne bi smelo nikogar presenetiti, saj da je Jelena zelo izpostavljena in priljubljena na Balkanu, prav tako pa ima zveste oboževalce tudi na spletu. "Karleuši samo na Instagramu sledi skoraj dva milijona in pol ljudi, zato ta zaslužek iz naslova sponzorske pogodbe ne bi smel presenetiti nikogar. Njen modni slog je poznan po vsem svetu, zato ima velik vpliv na številna dekleta. Lastniki te znamke se tega zavedajo, saj so bila vsa oblačila, ki jih je nosila na fotografijah, na njihovi spletni strani po nekaj dneh razprodana."

Z znamko, ki sicer do okolja zaradi množične proizvodnje ni prijazna, sodelujejo tudi številne tuje zvezdnice, kot so Kylie Jenner, Khloe in Kourtney Kardashian ter raperka Cardi B. Sodelovanje z znamko je sicer potrdila tudi Karleuša sama. Zapisala je: "Sem obraz te znamke, s katero imam sklenjeno sponzorsko pogodbo. To pomeni, da sem bogato plačana za promocijo njihovih kosov. Ta znamka sodeluje z največjimi svetovnimi zvezdami, ki imajo tudi sponzorske pogodbe – in to je najbolj normalna stvar na svetu."