Karleuša na dieti: Za mano je težavno leto, močno sem se zredila

''Moje telo postaja lepše – po daljšem obdobju prekomerne teže in nezdrave prehrane. Letošnje leto je bilo uničujoče in grozljivo v vsakem pomenu ... Nekako sem se prepustila toku, zdaj pa je čas, da prevzamem vajeti svojega življenja v svoje roke. Moja nutricionistka Ana je res izjemna. Seveda se držim jedilnika, ki izključuje meso, mlečne izdelke, sladkarije in sladkano pijačo ... In brez telovadbe, ker jo sovražim! To je komaj začetek, nadejam se boljšim rezultatom, le počakajte,'' je napisala Karleuša.