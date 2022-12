Karleuša na koncertu v pomoč otrokom s posebnimi potrebami: Dajmo jim priložnost

Zadnje dni letošnjega koledarskega leta je z dobrodelno noto obarvala srbska pevka Jelena Karleuša . Glasbenica je v Beogradu nastopila na posebnem dobrodelnem koncertu, kjer so zbirali sredstva za otroke s posebnimi potrebami in vse tiste, ki so se znašli v socialni stiski. Srbska diva je dodobra napolnila enega izmed mestnih trgov in poskrbela za nasmehe in dobro voljo.

"Čudovit dobrodelni koncert v Beogradu, posvečen otrokom s posebnimi potrebami, socialno ogroženim otrokom in otrokom narodnih manjšin. Pa tudi vsem našim otrokom," je zapisala zvezdnica. "Delili smo darila in peli najlepše pesmi! Hvala vsem, ki ste prišli v velikem številu in podprli otroke, ki potrebujejo pomoč, podporo, razumevanje in ljubezen! Dajmo jim priložnost za lepo otroštvo in boljše življenje," je z lepo mislijo zaključila zapis na Instagramu in s svojimi sledilci delila utrinke z dogodka.

Jelena kljub praznikom pridno dela in zabava množice širom Balkana, na odru pa bo preživela tudi zadnjo noč v letu, ko bo nastopila v priljubljenem srbskem klubu v središču prestolnice. Spomnimo, v domači prestolnici je nastopala tudi lansko silvestrovo, ko je zabavala na tisoče zbranih pred Narodno skupščino Republike Srbije.