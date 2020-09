Karleuša ne skopari z denarjem: veličastna zabava za hčerki

11-letnaNika in 12-letna Atina Tošić, hčerki pevke 42-letne Jelene Karleuše in sedem let mlajšega nogometaša Duška Tošića, sta imeli tako kot vsako leto tradicionalno skupno zabavo za rojstni dan. Obe sta namreč rojeni 7. septembra, samo letnici rojstva se pri njima razlikujeta za eno leto.

Srbska zvezdnica se je tudi letos izprsila in hčerkama pričarala nepozabno spektakularno zabavo, ki je potekala na domačem vrtu. Baloni so bili v roza in turkizno modri barvi. Goste so pričakale lepo aranžirane mize, na katerih so bili postavljeni plastični praznični krožniki, prigrizki in baloni, na katerih je bilo zapisano ime slavljenk, Nike in Atine.

Poleg tega je Karleuša najela tudi akrobate, ki so zabavali povabljence. Manjkalo ni niti slaščic, dekleti pa sta dobili kar nekaj tort. Gostiteljica je najela tudi natakarje, ki so zvečer dekletoma prinesli dve ogromni, večnadstropni torti.