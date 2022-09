Karleuša o Kim Kardashian: Ona vse počne isto kot jaz

Le mesec dni po tem, ko se je srbska diva Jelena Karleuša spraševala, ali je Kim Kardashian njena dolgo izgubljena sestra, je med zvezdnicama zopet pestro. Karleuša in njeni sledilci so namreč prepričani, da je Kardashianova znova "ukradla" Jelenin stil. "Ona vse počne isto kot jaz," je ob primerjavi dveh fotografij brez dlake na jeziku dejala Srbkinja.

Če so se ljudje mesec dni nazaj spraševali, ali bo zgodba med Jeleno Karleušo, Kim Kardashian in domnevnim posnemanjem modnih odločitev dobila svoj epilog, je sedaj odgovor jasen: epiloga ni in ga najverjetneje tudi ne bo. Karleuša in njeni sledilci so namreč znova prepričani, da je Kardashianova "ukradla" Jelenin stil.

icon-expand Jelena Karleuša, Kim Kardashian FOTO: Instagram story

Tokrat se je Kim na tapeti znašla zaradi tigraste oprave, ki jo je v duhu sodelovanja z modno znamko Dolce & Gabbana nadela za milanski teden mode. Kardashianova je po uspešnem modnem dogodku na družbenih omrežjih objavila fotografije tigraste oprave. Pri tem je zvezdnica, ki se je z oblačili dodobra zlila s tigrasto okolico, v naročju držala tudi tigrasto mačko, podobno, kot je to storila Karleuša v začetku letošnjega julija. "Ona vse počne isto kot jaz," je ob primerjavi dveh fotografij brez dlake na jeziku dejala Srbkinja, ki se ob tem ni ozirala na dejstvo, da sta fotografiji nastali le v pičlih dveh mesecih razlike. Jezen je bil tudi eden od Jeleninih zvestih oboževalcev, ki je zapisal: "Kim, kdor koli skrbi za tvoj stil, mora nehati posnemati Jeleno!"

icon-expand Jelena Karleuša, Kim Kardashian FOTO: Instagram story

"Ne vem, zakaj se to dogaja in ali je Kim moja dolgo izgubljena sestra. Vse skupaj je zelo nenavadno," se je na svojem Instagramu sicer že pred mesecem dni spraševala Srbkinja, ki je že večkrat opozorila na podobnosti med sabo in 41-letno Kardashianovo. Zgodovina domnevnega kopiranja Na domnevno kopiranje je opozorila že leta 2015, ko je primerjala svojo pričesko (dolgi platinasti paž) s Kimino. Leta 2016, ko so se zopet pojavile govorice, da Kim kopira Jeleno, se je Kardashianova vmešala v debato in dejala, da Jeleno občuduje in da ima izjemen modni stil, ki ji je všeč. "Prvič sem slišala zanjo, ko so ljudje primerjali najin stil, nekateri so celo zatrjevali, da sem jo posnemala. Seveda sem jo morala preveriti. Fantastična je! Nekaj najinih oprav je v resnici podobnih. Rada imam njen drzen stil. Obe sva totalno glamurozni dekleti!"

Kljub na videz pokrpanemu odnosu je Karleuša "problematiko" znova izpostavila lani, ko se je zaradi ponovnih podobnosti med njunima opravama ponudila, da zvezdnici resničnostnega šova V koraku z družino Kardashian sama oblikuje oblačila.