Karleuša objavila sporočilo, ki ji ga je pred smrtjo poslala mama

V sporočilu ji je mama napisala: ''Hči moja, rada te imam, vse bo dobro!'', ''Skrbi me zate'' in ''Nič ni vredno tvoje žalosti. Rada te imam!'', njun pogovor pa je potekal 12. in 13. februarja – v času, ko je bila Karleuša sredi odmevne seks afere in govoric, da je svojega soproga, nogometaša Duška Tosića, prevarala z nogometašem Ognjenom Vranješem.

Predvsem naslovnice srbskih rumenih tabloidov so bile takrat polne zgodb o domnevni aferi. Karleuša je vse zanikala in zaradi intenzitete govoric ter domnevnega živčnega zloma pristala v bolnišnici. Divna se je kljub lastni dolgotrajni bolezni trudila, da bi hčerko bodrila in ji stala ob strani.