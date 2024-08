Karleuša ostro nad Severino: 'Hujša je od tihotapcev, promovira sovraštvo'

Incident, ki se je v nedeljo zvečer zgodil na srbsko-hrvaški meji, odmeva po vseh balkanskih medijih. Na Severinino pridržanje zaradi kontroverznih izjav o Srbiji se je odzval celo predsednik Aleksander Vučić, dejanje policije in pevko pa komentirajo tudi znane osebnosti. Kot je bilo pričakovati, se je oglasila tudi srbska diva Jelena Karleuša, ki ponovno ni izbirala besed in je precej ostro obsodila hrvaško zvezdnico.

"V primeru pevke Severine, ki glasno slavi genocid nad hrvaškimi državljani srbske narodnosti, je najmanj, kar bi ta država lahko naredila, da ji preišče avto, saj je veliko hujša od tihotapke in preprodajalke mamil. Je nekdo, ki propagira fašizem in sovraštvo, in take stvari nimajo mesta v Srbiji," so bile besede, s katerimi se je na nedeljski incident na srbsko-hrvaški meji, ki ga je doživela pevka, oglasila Jelena Karleuša.

Jelena Karleuša in Severina nista v dobrih odnosih. FOTO: Profimedia - Severina icon-expand

Reakcija in oster odziv srbske dive je bilo pričakovati, saj je pogosto prav ona tista, ki se rada oglasi, ko se v življenju Hrvatice zgodi kakršen koli škandal. Zvezdnica je tudi podpornica srbskega predsednika, ki ga je Severina označila za diktatorja. "Ko gre za njen napad na srbskega predsednika, je razlika med njenimi in našimi v tem, da naši niso nikogar izgnali in nikogar ne bodo izgnali, dovolj pa je bilo naslajanja nad trpljenjem in bolečino naših ljudi s strani tistega, ki je brez kakršnega koli čuta za moralo ali obraza želel malo več srbskega denarja," je ostro nadaljevala Jelena.

Jelena Karleuša se je odzvala na situacijo s Severino. FOTO: Jelena Karleuša icon-expand

Svoj bes je zaključila s komentarjem na pevkine besede, da se v Srbijo ne bo več vrnila, dokler jo bo vodil Aleksander Vučić. "Verjamem, da je jezna zaradi ravnanja policistov in da zaradi tega ne bo več prišla, vendar se mora zavedati, da nikogar pravzaprav ne briga zanjo. Adijo, kot pravi, 'genocidno ljudstvo'," je zapisala Srbkinja.

Žalitve med pevkama niso nič novega, njuna verbalna zgodovina je namreč izjemno sočna. V sporu sta bili zaradi Jeleninega nekdanjega moža Duška Tosića, Srbkinja pa je Hrvatico že pred leti napadala prav zaradi genocidnih izjav o Srebrenici. Na meji so prav o tej temi iz leta 2022 zasliševali Severino, ki je bila na poti na rojstnodnevno zabavo, več kot 45 minut pa so ji tudi pregledovali avtomobil.

Na Severinine besede se je odzval tudi Aleksander Vučić, ki tako kot Jelena ni imel lepih besed zanjo, na drugi strani pa je prejela tudi številna sporočila podpore. Med drugim jo je podprla celo nekdanja predstavnica Srbije na Pesmi Evrovizije Konstrakta, kar je še bolj razjezilo Karleušo. "Konstrakta, ne podpiraj sovražnikov svojega naroda. Za to ni opravičila," je zapisala.