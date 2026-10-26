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Tuja scena

Karleuša po Vučićevem porazu izgubila živce, napadla tudi Jakova Jozinovića

Beograd, 26. 10. 2026 16.41 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
E.K.
Jelena Karleuša

Po razglasitvi rezultatov parlamentarnih volitev, ki so potekale v Srbiji, so se med znanimi obrazi razvnele strasti. Medtem ko so nekateri slavili zmago študentov, Jelena Karleuša, sicer zvesta podpornica Aleksandra Vučića, ni skrivala razočaranja. Svoje nezadovoljstvo je izrazila na družbenih omrežjih, kjer se je ostro obregnila tudi ob vzhajajočo zvezdo hrvaške glasbene scene, Jakova Jozinovića.

Zmaga študentske liste na parlamentarnih volitvah v Srbiji je dvignila ogromno prahu med nekaterimi tamkajšnjimi zvezdniki, ki so bili leta zvesti podporniki dolgoletnega predsednika države Aleksandra Vučića. Poraz je močno ganil pevko Jeleno Karleušo, ki je ob spoznanju, da je Vučić doživel poraz, na družbenih omrežjih objavila vrsto čustvenih zapisov, v enem izmed njih pa se je obregnila tudi ob mladega hrvaškega pevca Jakova Jozinovića.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Srbski narod večinsko ni izbral državnika, ki je za Srbijo naredil največ. Namesto njega je večina glasovala za ljudi, za katere niso še nikoli niti slišali. Kako se je to zgodilo? Enako, kot je Jakovu Jazunoviću uspelo razprodati deset zaporednih koncertov, čeprav nima niti ene svoje pesmi. Vse to je čarovnija priljubljenosti, ki jo ustvarjajo družbena omrežja," je na družbeno omrežje X zapisala zloglasna srbska zvezdnica.

Jakov Jozinović
Jakov Jozinović
FOTO: Simone Di Luca

V večernih urah se je na družbenih omrežjih oglasila še večkrat, tudi v solzah, in med drugim dejala: "Srbija je padla". Sledili so še številni zapisi, med drugim tudi slednji: "Žalostna Srbija ..., Srbija je padla ..., Veste ... Zdaj bo treba zagotoviti elektriko in plin ... Prihaja zima ... Morda bi lahko prosili Vučića, naj jim pomaga ..." Izrazila je tudi zaskrbljenost glede prihodnosti države in med drugim dodala: "Zdaj, ko smo izdali državnika, ki je poskrbel, da je Srbom končno šlo na bolje, se bojim slabega razpleta ..."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Vučića je javno podpirala tudi pevka Ana Nikolić, ki je na družbenih omrežjih redno objavljala sporočila v znak podpore. To je storila tudi po razglasitvi rezultatov parlamentarnih volitev. Njegov pristaš je bil tudi glasbenik Aca Lukas, ki je odkrito hvalil njegovo politiko, večkrat nastopil na predvolilnih shodih stranke SNS ter se z Vučićem družil tudi zasebno. Estradniški podporniki nekdanjega predsednika države so se v preteklih mesecih soočali s številnimi kritikami javnosti.

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Spet druge znane obraze pa je poraz dolgoletnega srbskega voditelja, ki je priznal zmago študentskega gibanja, ki je dve leti protestiralo proti njemu, razveselil. Svoje veselje nad rezultatom so javno izrazili zvezdniki, kot so Severina, Relja Popović, Dragan Bjelogrlić in Jelena Đoković.

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Jelena Karleuša Aleksander Vučić volitve Srbija Jakov Jozinović

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KOMENTARJI7

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kekyooo
26. 10. 2026 18.00
Če se prav spomnim so mel tele klovnese tudi v ZDA ko je imela ga. Kamala Harris kar nekaj teh estradnic da so jo promovirali z mešanjem riti na shodih pa to. Noro.
Odgovori
0 0
Omizje
26. 10. 2026 17.58
prostituciiiiijaaaa
Odgovori
0 0
Semek
26. 10. 2026 17.41
kaj vse nosi ta zemlja🫣🫣.
Odgovori
+2
2 0
Kaliopa
26. 10. 2026 17.16
Kokoška zmešana plastična. In po vrhu še neumna. Kaj vse zemljica zlata nosi poleg Trumpa in Janše.
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+5
7 2
pope p
26. 10. 2026 17.16
že celo noč in cel dan objavlja vsakih 30 min.. ni spala.. definitivno ni trezna
Odgovori
+4
4 0
Komentatorskijunky
26. 10. 2026 17.09
če je ta kreteluša bejba, je moj avto ferrari
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+3
3 0
enaleteca
26. 10. 2026 17.01
Ja in? Njen problem. Najbolje je tudi, da si tudi kar na čelo prilepi ta dvojni CC (Chanel), ker se tako rada baha s temi prestižnimi oblačili. S tem snobizmom tudi narodu sporoča tako: "Glejte me, raja, kako sem bogata in kaj si lahko privoščim." Bolano!
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+3
3 0
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