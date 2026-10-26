Karleuša po Vučićevem porazu izgubila živce, napadla tudi Jakova Jozinovića

Zmaga študentske liste na parlamentarnih volitvah v Srbiji je dvignila ogromno prahu med nekaterimi tamkajšnjimi zvezdniki, ki so bili leta zvesti podporniki dolgoletnega predsednika države Aleksandra Vučića. Poraz je močno ganil pevko Jeleno Karleušo, ki je ob spoznanju, da je Vučić doživel poraz, na družbenih omrežjih objavila vrsto čustvenih zapisov, v enem izmed njih pa se je obregnila tudi ob mladega hrvaškega pevca Jakova Jozinovića.

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"Srbski narod večinsko ni izbral državnika, ki je za Srbijo naredil največ. Namesto njega je večina glasovala za ljudi, za katere niso še nikoli niti slišali. Kako se je to zgodilo? Enako, kot je Jakovu Jazunoviću uspelo razprodati deset zaporednih koncertov, čeprav nima niti ene svoje pesmi. Vse to je čarovnija priljubljenosti, ki jo ustvarjajo družbena omrežja," je na družbeno omrežje X zapisala zloglasna srbska zvezdnica.

Jakov Jozinović FOTO: Simone Di Luca

V večernih urah se je na družbenih omrežjih oglasila še večkrat, tudi v solzah, in med drugim dejala: "Srbija je padla". Sledili so še številni zapisi, med drugim tudi slednji: "Žalostna Srbija ..., Srbija je padla ..., Veste ... Zdaj bo treba zagotoviti elektriko in plin ... Prihaja zima ... Morda bi lahko prosili Vučića, naj jim pomaga ..." Izrazila je tudi zaskrbljenost glede prihodnosti države in med drugim dodala: "Zdaj, ko smo izdali državnika, ki je poskrbel, da je Srbom končno šlo na bolje, se bojim slabega razpleta ..."

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Vučića je javno podpirala tudi pevka Ana Nikolić, ki je na družbenih omrežjih redno objavljala sporočila v znak podpore. To je storila tudi po razglasitvi rezultatov parlamentarnih volitev. Njegov pristaš je bil tudi glasbenik Aca Lukas, ki je odkrito hvalil njegovo politiko, večkrat nastopil na predvolilnih shodih stranke SNS ter se z Vučićem družil tudi zasebno. Estradniški podporniki nekdanjega predsednika države so se v preteklih mesecih soočali s številnimi kritikami javnosti.