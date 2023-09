'Karleuša poje Beyoncé za zajtrk'

"Celoten koncept albuma, od vrstnega reda skladb in videospota, ki mu bo produkcijsko sledil redkokdo v tem prostoru, je namenjen premikanju meja domače glasbe in pravil šovbiznisa na Balkanu. To se je od mene pričakovalo," je ob izdaji albuma Alpha dejala Karleuša, ki je nekaj dni zatem, na svoj rojstni dan, izdala še album z naslovom Omega. "Skoraj 30 let sem premikala meje trmaste balkanske miselnosti in nihče me ni mogel ustaviti. In zdaj, zdaj ne premikam meja, zdaj jih podiram."