Karleuša pred vstopom v 2024: Ne kesam se

Jelena Karleuša se je pred koncem leta oglasila na Instagramu. "Čez malo več kot en dan vstopimo v drugo leto, v novo leto. Hvaležna sem. Dala sem vse od sebe in ne zahtevam ničesar. Borila sem se, smejala in jokala, padala in vstajala, delala napake in jih popravljala, delala dobra dela. Plesala sem in pela, govorila jasno in glasno. Bila sem živa, bila sem zdrava, bila sem jaz," je zapisala.