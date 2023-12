Karleuša prvič iskreno o Vranješu: Jaz sem kriva za afero

'Tako sem se želela maščevati Dušku'

Dodala je, da je to storila po tem, ko so do nje prišle informacije o nezvestobi njenega moža Duška Tošića. "Do mene so prišle določene zgodbe in takrat sem kot vsaka ženska začutila potrebo po maščevanju. Vse skupaj se je izmuznilo izpod mojega nadzora. Zapletla sem se s črnim vragom, ki je izkoristil najin video klic, ga snemal in potem brez mojega dovoljenja vse to poslal medijem. To delajo največji bedniki, najslabši ljudje, največje pi***," je brez olepševanja povedala Jelena.

Povedala je tudi, da jo je Ognjen dolgo izsiljeval z golimi fotografijami in da so tudi srbski mediji zadevo pograbili z obema rokama, samo da bi z njeno golo podobo zaslužili še več. "Če bi se to dogajalo komur koli drugemu, to ne bi bilo tako zelo zanimivo, a to se je dogajalo meni, ker je meni ime Jelena Karleuša. Namen izsiljevanja je bil, da se razidem z Duškom, česar pa nisem želela."