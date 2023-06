Karleuša rešila pohabljenega psa: Zdaj ima ves denar in oskrbo tega sveta

Srbska diva Jelena Karleuša je znova dokazala, da je goreča ljubiteljica živali in da ima veliko srce. Zvezdnica je prevzela skrb za psa, ki ga je neznanec hudo poškodoval, ter mu ponudila najboljše zdravljenje in dom. Svoje sledilce je v najnovejši objavi obvestila, da je Alfa že na poti iz bolnišnice in da se že uči hoje s pomočjo vozička.

Spomnimo, Karleuša je na Alfovo zgodbo prvič opozorila pred dvema tednoma."Spoznajte Alfo, on je sedaj moja skrb. Zaradi velikega zanimanja in ljudi, ki so izrazili željo po obveščanju, ker so bili pretreseni, objavljam te slike," je zapisala v daljši objavi na Instagramu, v kateri je delila srce parajoče fotografije ranjenega psa. Sledilcem je zaupala, da je bil Alfa nedavno tega najden hudo poškodovan, njegov lastnik, ki trdi, da ne ve, kako je do poškodbe prišlo, pa da se ne zanima zanj. Zvezdnica je zato v celoti poskrbela za stroške zdravljenja psa.