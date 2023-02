Karleuša Rihannin nastop primerjala s svojimi: Dokaz, da smo vedno pred njimi

Na Rihannin nastop na letošnjem Super Bowlu se je na spletu odzvala tudi srbska glasbenica Jelena Karleuša, ki je pri scenografiji hitro opazila podobnosti s svojimi preteklimi nastopi. Karleuša je pripomnila, da to ni prvič, da bi svetovna zvezda pri njenih nastopih črpala navdih in v daljšem zapisu spodbudila ostale umetnike iz regije, da je uspeh možen tudi na domačih tleh.

"Tukaj ni bistvo posnemanje, to je dokaz, da smo vedno pred njimi. Da če želimo, zmoremo. Da ne sledimo, temveč vodimo. To ni prvič, ampak stoprvič, da so pomembni in bogati za nami," je zapisala na Instagram zgodbo (objavo, ki je vidna 24 ur, op.a.) "Če smo iz Srbije še ne pomeni, da ne moremo narekovati pravil in moja želja s prihajajočim albumom je globalna prepoznavnost. Da dokažem, da lahko kljub temu, da prihajam iz male države, zatresem tla, tako kot pravimo v šovbiznisu."

V nadaljevanju je zapisala, da so ji tekom kariere ljudje večkrat dejali, da bi jo morala graditi čez lužo ter peti v angleščini, saj da z delom v Srbiji in prepevanjem v maternem jeziku ne more postati svetovna zvezda. "Govorili so, da sanjam, se mučim, da sem nora. Smejali so se mi, a jaz nisem nikoli obupala." Na koncu daljšega zapisa je dodala, da jo skozi celotno življenje spremlja angelska številka 11 in da se bo tako imenoval tudi njen prihajajoči album, ki bo nosil ime 11:11. "Zato, ker nad mano bdi moj angel varuh," je zaključila Karleuša, ki je posnemovanju že večkrat govorila.